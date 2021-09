Vannes Hôtel de Limur Morbihan, Vannes Un ouvrage dédicacé qui dévoile l’histoire du territoire Hôtel de Limur Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Le photographe vannetais Julien Danielo, présente Chroniques de Bretagne, un ouvrage regroupant 100 mises en scène de photographies traitant de l’Histoire de Bretagne. Ce projet de 4 ans d’un nouveau genre s’est fait avec la participation de 450 figurants costumés alliant authenticité et création artistique. C’est un voyage temporel au sein du territoire de la Bretagne historique qui rend hommage à sa culture et à des sites d’exception mis en valeur par l’Histoire vivante. Chroniques de Bretagne, 100 photos pour revivre l’histoire de Bretagne, publié le 14 avril 2021 Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

