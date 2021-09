Vannes Hôtel de Limur Morbihan, Vannes Un ouvrage dédicacé qui dévoile l’histoire du territoire Hôtel de Limur Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Hôtel de Limur, le dimanche 19 septembre

Francis Decoutter est chroniqueur indépendant, conseiller de quartier, rédacteur aux journaux d’habitants «Bruits de quartiers» et «Résonances». Réalisé par la Ville de Vannes, cet ouvrage enrichit l’étude historique et patrimoniale de ce grand quartier (Conleau, Cliscouët, Kercado, Bernus, Trussac) d’un florilège de témoignages, d’entretiens, de portraits, de faits et d’anecdotes, rassemblés depuis de nombreuses années par Francis Decoutter.

Gratuit

Focus Vannes, Quartiers sud-ouest, publié en 2020 Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56000 Vannes

2021-09-19

