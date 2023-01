Un orchestre Batucada à la Recyclerie du PlatO ! Saint-Agrève Saint-Agrève Office de Tourisme de Val'Eyrieux - Ardèche Hautes Vallées Saint-Agrève Catégories d’Évènement: Ardèche

Ardèche Saint-Agrève Ardèche Roulez tambours, un orchestre Batucada se forme à La Recyclerie du PlatO ! Ouvert à tous, même débutants, aucune connaissance pré-requise.

Sur inscription. contact@rezodes3rivieres.com +33 9 84 32 15 04 https://www.rezodes3rivieres.com/

