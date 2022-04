Un opéra modeste Marseille 3e Arrondissement, 8 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Un opéra modeste Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-08 Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Sous la forme d’une veillée radiophonique, Un opéra modeste propose un trajet sensible dont le point de départ est une rupture, une cécité salvatrice. Que pourrait produire la destitution momentanée du visible au bénéfice d’une écoute attentive et concernée ? Et comment la pénombre nous guide dans le paysage ?



Ce récit chanté émane depuis les marges et les interstices, il naît d’une berceuse, d’un fredonnement, de nouveaux agencements de langage, d’enchevêtrement entre les espèces. Un chœur psalmodie un code érodé, puis entonne un chant de consolation, dont on ignore si il nous parvient des temps anciens, présents ou futurs.



À travers de multiples pièces et performances, Myriam Pruvot s’attache à relever à la fois les infirmités de la langue, le pouvoir du chant et l’incidence des lieux. Oscillant entre abstraction et chanson, Un opéra modeste opère une traversée dans la nuit des images. C’est un manifeste pour une écoute radicale et charnelle.

