TAPS Scala, le jeudi 29 juillet à 19:00

Que veut dire vivre ? Venir au monde ? Où est-on avant de naître ? Où va-t-on quand on meurt ? Partager des questions existentielles, rencontrer des personnes aux deux bouts de la vie, mêler le lisse et le froissé… tel est l’objet de cet _Opéra de papier_. En écho à ces questions ouvertes sur l’infini, une légende venue des croyances animistes anciennes chante l’énigme et le mystère de la vie, où naissance et mort sont intimement liées. Sur scène, le papier de soie crée une traversée poétique dans un entre-deux-mondes vibrant, où tout nous amène à la musique et au chant. Deux comédiennes-chanteuses et un musicien nous invitent à parcourir nos songes dans une autre dimension, où le papier frémit au moindre souffle, au moindre déplacement d’air. A voir en famille dès 6 ans ! _Informations complémentaires, photos et réservation :_ _[https://taps.strasbourg.eu/programmation/un-opera-de-papier/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/un-opera-de-papier/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Théâtre musical, dès 6 ans

TAPS Scala 96 route du Polygone 67100 Strasbourg Strasbourg Neudorf Bas-Rhin



2021-07-29T19:00:00 2021-07-29T19:45:00