Salle des deux ruisseaux, le dimanche 27 février à 16:00

### UN OISEAU RARE ### 1935) – Richard Pottier – France – 101 mn. ### Avec Pierre Brasseur, Monique Rolland et Max Dearly ### Après avoir remporté un concours, trois hommes partent pour les sports d’hiver : un jeune parisien pauvre, un valet de chambre et son maître, un millionnaire, qui décide d’inverser les rôles. Mais une fois sur place, rien ne se passe comme prévu…. ### Un Oiseau rare révèle le talent de scénariste de Jacques Prévert. Truffé de bons mots, le film est aussi une belle occasion de s’amuser pour un groupe de comédiens enthousiastes menés par la gouaille de Pierre Brasseur.

4,50€, carte Sortir : 2,5O€ – gratuit enfants < 12 ans

2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T18:00:00

