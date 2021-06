Toulouse Toulouse 31100, Toulouse UN OEIL SUR MON QUARTIER #3 Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31100

Toulouse

UN OEIL SUR MON QUARTIER #3 Toulouse, 12 juin 2021-12 juin 2021, Toulouse. UN OEIL SUR MON QUARTIER #3 2021-06-12 – 2021-06-12 Place André Abbal DEVANT LA STATION DE METRO « REYNERIE »

Toulouse 31100 Un œil sur mon quartier #3 c’est:

– Un projet réalisé par les habitant(e)s du quartier

– Une balade au bord du lac de la Reynerie à faire quand et comme vous voulez

– Des panneaux présentant l’histoire et des photos d’archives du quartier

– Des podcasts à écouter en se baladant autour du lac Pour rendre l’expérience encore plus interactive et vivante, ne manquez pas l’occasion de découvrir ce quartier sous un angle nouveau en visite guidée ! Durant cette balade vous serez accompagné.e.s d’un.e médiateur.rice culturel.le qui vous accompagnera durant tout le parcours pour vous raconter l’histoire du quartier de Reynerie et vous faire écouter les témoignages audios des habitant.e.s ! RDV: Place André Abbal, devant la station de métro « Reynerie »

Inscription obligatoire.

L'association Un Œil Sur Ma Ville vous propose une balade de 2h dans le quartier de Reynerie !

