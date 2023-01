Un océan de plastiques, quels impacts pour le vivant ? Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Avec Ika Paul-Pont, chercheuse en écotoxicologie marine au laboratoire des sciences de l’environnement marin au CNRS Conférence scientifique pour le grand public, organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences. Les océans sont essentiels à notre vie. Aujourd’hui, leur équilibre est menacé par de nombreuses perturbations dont la pollution plastique. On estime que 8 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques arrivent en mer chaque année et se fragmentent progressivement en micro et nanoplastiques. Cette pollution invisible impacte la biodiversité, des côtes aux grands fonds. Après avoir mis en lumière l’ampleur et la dynamique de cette pollution, Ika Paul-Pont montrera les effets aujourd’hui observés sur les organismes et sur les écosystèmes marins. contact.morlaix@espace-sciences.org http://www.espace-sciences-morlaix.org/ Morlaix

