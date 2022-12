UN OCÉAN D’AMOUR Sargé-lès-le-Mans, 20 janvier 2023, Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans. UN OCÉAN D’AMOUR Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Sarthe Sargé-lès-le-Mans 10 EUR Deux employés en blouse grise, d’une quelconque administration, façonnent des bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé où le papier dans tous ses états laisse libre cours à leur imagination. Ces deux grands enfants nous entraînent alors dans une aventure burlesque qui se passerait au large des côtes bretonnes.

Chaque matin, Monsieur part pêcher, mais ce jour-là c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche ; c’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes. Un océan d’amour est un adaptation de la scène du livre de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano, dans le cadre de La nuit de la Lecture scelia@sargeleslemans.fr Sargé-lès-le-Mans

