Un océan d’amour Lannion, 19 novembre 2021, Lannion.

Un océan d’amour Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

2021-11-19 – 2021-11-19 Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Remarqué pour sa collaboration à la série Les Vieux Fourneaux, Wilfrid Lupano est le scénariste de la bande dessinée Un océan d’amour dont voici l’adaptation par une compagnie de marionnettes qui dans son domaine peut être qualifiée de phare. Ce qu’elle éclaire ici, c’est un univers burlesque, et d’abord maritime, autour de deux personnages embarqués dans une aventure mouvementée dont Jacques Tati aurait pu tenir la barre. D’un côté un pêcheur pêché par un redoutable bateau-usine, de l’autre une femme partie à sa recherche au milieu d’une mer déchaînée. Tout cela animé, ou plutôt secoué, par deux comédiens jouant l’odyssée à bord de frégates en papier. Les vagues remuent du sel et des détritus, l’air est rempli de mouettes et du chant des sirènes qui sont des bigoudènes. Mais l’on n’y croise aucun dauphin, pas un mot, ni même une onomatopée. C’est un spectacle pour les yeux, totalement muet et absolument déjanté. Une déferlante de gags, de gros rouleaux de bonne humeur énamourée avec beaucoup de grains de sable pour questionner le temps qui passe ou la pollution qui jamais ne trépasse.

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

Remarqué pour sa collaboration à la série Les Vieux Fourneaux, Wilfrid Lupano est le scénariste de la bande dessinée Un océan d’amour dont voici l’adaptation par une compagnie de marionnettes qui dans son domaine peut être qualifiée de phare. Ce qu’elle éclaire ici, c’est un univers burlesque, et d’abord maritime, autour de deux personnages embarqués dans une aventure mouvementée dont Jacques Tati aurait pu tenir la barre. D’un côté un pêcheur pêché par un redoutable bateau-usine, de l’autre une femme partie à sa recherche au milieu d’une mer déchaînée. Tout cela animé, ou plutôt secoué, par deux comédiens jouant l’odyssée à bord de frégates en papier. Les vagues remuent du sel et des détritus, l’air est rempli de mouettes et du chant des sirènes qui sont des bigoudènes. Mais l’on n’y croise aucun dauphin, pas un mot, ni même une onomatopée. C’est un spectacle pour les yeux, totalement muet et absolument déjanté. Une déferlante de gags, de gros rouleaux de bonne humeur énamourée avec beaucoup de grains de sable pour questionner le temps qui passe ou la pollution qui jamais ne trépasse.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

dernière mise à jour : 2021-10-25 par