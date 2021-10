Un océan d’amour – Compagnie La Salamandre Trébeurden, 27 avril 2022, Trébeurden.

Un océan d’amour – Compagnie La Salamandre 2022-04-27 – 2022-04-27 Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages

Trébeurden Côtes d’Armor

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes. «Un océan d’amour », odyssée épique, poétique et marionnettique, est une adaptation à la scène du livre de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Nous plongeons dans une aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensés insignifiantes qui deviennent de grandes idées. Théâtre d’objet et univers de papier.

accueil.semaphore@trebeurden.fr http://www.centre-culturel-trebeurden.fr/

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes. «Un océan d’amour », odyssée épique, poétique et marionnettique, est une adaptation à la scène du livre de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Nous plongeons dans une aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensés insignifiantes qui deviennent de grandes idées. Théâtre d’objet et univers de papier.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par