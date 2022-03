UN OCÉAN D’AMOUR AU FESTIVAL CEP PARTY 2022 À CLISSON Clisson, 2 avril 2022, Clisson.

UN OCÉAN D’AMOUR AU FESTIVAL CEP PARTY 2022 À CLISSON Route de la Dourie L’Arkelino Clisson

2022-04-02 16:00:00 – 2022-04-02 17:00:00 Route de la Dourie L’Arkelino

Clisson Loire-Atlantique

4 EUR Une Odyssée épique, poétique et marionnettique, déclinée dans un univers de papier Dans cette histoire sans parole au scénario drôle et touchant, il y a là comme un parallèle avec l’univers si singulier de Jacques Tati, tantôt drôle et à la fois laissant s’échapper une pensée inquiète sur le monde moderne. Ici, nous sommes entraînés dans une cascade de péripéties. Quand de petits grains de sable enrayent la grande machine du quotidien, cela nous plonge dans une aventure burlesque avec du fond, où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensés insignifiantes mais qui deviennent de grandes idées… comme les petits ruisseaux qui font de grandes rivières et qui finissent dans les océans. /// Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes. /// Dès 7 ans.

Théâtre Un océan d’amour dans le cadre de Cep Party à l’Arkelino à Clisson le samedi 2 avril à 16h

cepparty@vallet.fr +33 2 40 36 42 81 https://www.champilambart.fr/festival-cep-party/

Route de la Dourie L’Arkelino Clisson

