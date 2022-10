Un objet, une histoire Vieux Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Vieux Laissez-vous conter l’histoire d’un objet du musée. Votre guide fera parler un objet, lui redonnant vie et retraçant chaque étape de son histoire.

Le marbre de Thorigny est un socle de statue de 1,46 mètre ayant supporté la statue de Titus Sennius Solemnis…

Mais depuis la formation géologique du marbre il y a quelques millions d’années à son arrivée au musée, quelles péripéties a vécu cet objet ?

vieuxlaromaine@calvados.fr +33 2 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr/

