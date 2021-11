Genève MEG Genève Un objet, un son, une histoire: à la rencontre des protecteurs de l’eau MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

MEG, le mercredi 27 avril 2022 à 15:00

Pour permettre aux plus petit-es accompagné-e-s d’un-e adulte d’aborder les questions soulevées par la nouvelle exposition temporaire du MEG, partons découvrir le combat des Anishinaabeg pour protéger leurs eaux. Après avoir observé le jeu de chant imaginé par l’artiste Elizabeth La Pensée, découvrons les femmes ojibwée et leur manière de protéger les eaux dans le salon de musique de la bibliothèque. La visite se terminera pas l’écoute de sons de ce peuple amérindien du Canada. **Places limitées et réservation obligatoire du lundi au vendredi par mail** à [biblio.meg@ville-ge.ch](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Visite en famille pour découvrir un aspect de l’exposition temporaire du MEG. Bibliothèque et exposition temporaire. Le mercredi 27 octobre, à 15h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

