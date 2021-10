Un objet, un son, une histoire: à la rencontre de Koulou MEG, 24 novembre 2021, Genève.

Pour permettre aux plus petit-e-s accompagné-e-s d’un-e adulte d’aborder les questions soulevées par la nouvelle exposition temporaire du MEG, partons découvrir les cadeaux offerts à Koulou par tous les animaux de l’Arctique. Après avoir observé les objets inuits de l’exposition temporaire, écoutons le poème de Koulou dans le salon de musique de la bibliothèque. La visite se terminera pas l’écoute de sons des Inuits. **Important:** il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point. **Places limitées et réservation obligatoire du lundi au vendredi par mail** à [[publics.meg@ville-ge.ch](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)](mailto:publics.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



