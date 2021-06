Genève MEG Genève Un objet, un son, une histoire: à la découverte de Yidaki MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pour sensibiliser les publics, y compris les plus jeunes, au processus décolonial que le MEG a engagé, nous vous proposons de redécouvrir l’histoire de certains objets de nos collections. Partons avec Yidaki, jeune artiste aborigène, dans le temps du rêve, à la recherche des îles poussées par les nuages. Après avoir observé les animaux de la vitrine australienne, découvrons l’histoire de Yidaki dans le salon de musique de la bibliothèque. La visite se terminera par l’écoute de sons aborigènes. Cet événement fait partie du programme de «Partir en livres : la grande fête du livre jeunesse» avec pour thème en 2021 «Mer et merveilles». **Places limitées et réservation obligatoire du lundi au vendredi par mail** à [[publics.meg@ville-ge.ch](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)](mailto:publics.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le jeudi 22 juillet, à 15h.

