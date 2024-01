Un objet, un son, une histoire: à la découverte de Congo Square Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève, mercredi 15 mai 2024.

Un objet, un son, une histoire: à la découverte de Congo Square Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le mercredi 15 mai à 15h. Mercredi 15 mai, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:45:00+02:00

Fin : 2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:45:00+02:00

Quelle vie avaient les esclaves à la Nouvelle-Orléans ? Après avoir observé la calebasse décorée et porteuse d’un message de paix de l’exposition temporaire, découvrons dans le salon de musique de la bibliothèque comment se déroulent les dimanches à Congo Square, le seul jour de liberté des esclaves. La visite se termine par l’écoute de la chanson «Wade in the water».

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

© MEG, Johnathan Watts