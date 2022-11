Un objet / un musée Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne EUR Pour faire les présentations, les équipes des Musées d’art et d’histoire et du Muséum accompagnent à chaque séance un objet différent, sorti de sa collection, et vous proposent de le découvrir le temps d’un moment convivial. Pour vous donner un indice, à chaque rendez-vous correspond un des musées de la ville d’Auxerre. Avec pour seul prérequis votre curiosité, la visite commentée vous attend. Rejoignez-nous, vous ne manquerez pas d’être étonnés ! accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/actions-culturelles-programme/un-objet-un-musee-cf5b2f6a Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

