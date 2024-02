Un objet scénique éminemment politique sur les frontières qui séparent les personnes Le CENTQUATRE – PARIS Paris, jeudi 21 mars 2024.

Du jeudi 21 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h40

.Public adolescents adultes. payant

de 9 € à 18 €

Dans un spectacle à l’humour ravageur, relevant à la fois de la conférence, du théâtre et de la danse, Mathieu Desseigne-Ravel et Michel Schweizer déroulent une histoire du fil barbelé, symbole de toutes les violences géopolitiques.

Sur une scène sobrement occupée par quelques images posées au sol, Mathieu Desseigne-Ravel et Michel Schweizer prennent la parole pour décrire le cheminement qui les a conduits à l’OVNI que le public a sous les yeux. Dans ce spectacle qui procède par détournement des formes et des discours, il est question du fil barbelé qui « sécurise » les frontières et sépare les personnes. Le récit docte et pince-sans-rire est appuyé par les mouvements du danseur et circassien Mathieu Desseigne-Ravel, comme une chorégraphie de l’empêchement, et bientôt bouleversé par les interventions d’un élément perturbateur.

Par son humour et la visible application avec laquelle ses auteurs tentent de rendre présentable un discours conduit par des logiques d’une grande violence, Nice Trip est un objet scénique éminemment politique, qui pointe du doigt le cynisme de l’époque. Il s’agit de la version longue et retravaillée de Bâtards, pièce créée en 2017 à l’invitation du Festival d’Avignon dans le cadre des Sujets à vif.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

