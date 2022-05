Un nouvel or noir, le pillage des objets d’art en Afrique Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**Rencontre avec Philippe Baqué autour de son ouvrage,** _**Un nouvel or noir, le pillage des oeuvres d’art en Afrique**_ **(éditions Agone, 2021)** **Philippe Baqué**, journaliste, écrivain, réalisateur de documentaires, présente l’histoire et l’actualité du pillage des objets d’art africains par les pays occidentaux en s’appuyant sur son ouvrage _Un nouvel or noir, ou le pillage des des objets d’art en Afrique_. Une enquête méticuleuse et approfondie qui montre que le pillage des objets d’arts en Afrique se poursuit encore illicitement aujourd’hui, privant les peuples concernés des traces essentielles de leurs civilisations ancestrales. Un ouvrage majeur qui dénonce le cynisme et la violence des acteurs du marché de l’art. **Fabien Lebrun**, sociologue, écrivain, enseignant en sociologie, fait le parallèle avec le pillage en République démocratique du Congo de métaux rares entrant dans la composition des téléphones, ordinateurs, etc. Conférence suivie d’un débat sur les moyens d’action pour combattre ces méfaits. **Evenement organisé par l’association Survie 44**

