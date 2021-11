Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier UN NOUVEL ÉCRIN POUR LES FUTURS MÉDECINS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 11 11 EUR Dernière prouesse de l’architecte montpelliérain François Fontès, la faculté de médecine, implantée au coeur du campus Biologie Santé Arnaud de Villeneuve, étonne par sa monumentalité, tel un écho au passé prestigieux de cette institution. Découvrez l’un de ses amphithéâtres à la point de la technologie, ses salles de cours, et laissez-vous surprendre par ce géant de béton, de cotte de maille et d’acier Corten.

Amoureux d’architecture, cette visite est pour vous ! Mesures sanitaires prises :

– PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. RDV devant l’entrée de la Faculté de médecine, 641 avenue Doyen Gaston Giraud.

Tramway ligne 1 arrêt Occitanie

