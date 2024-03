« Un nouveau regard sur la marquèterie de paille » – vernissage Oasis coworking Cenon, jeudi 7 mars 2024.

Nous vous retrouvons jeudi 7 mars de 18h à 20h à l’Oasis, pour le vernissage de l’exposition de Céline Girault, fondatrice de « Rêve de paille ».

Lors de cet événement gratuit et ouvert à tous, vous aurez l’occasion de découvrir les oeuvres de cette artisane d’art, spécialisée en marqueterie de paille.

Cet artisanat d’art, peu connu mais riche d’histoires, est devenue son moyen d’expression privilégié. Fascinée par la brillance et l’interaction de la paille avec la lumière, Céline a appris à maîtriser cette technique, vieille de plus de deux siècles, pour créer des œuvres d’art modernes et captivantes.

Ce savoir-faire implique un processus méticuleux où la paille est soigneusement fendue, lissée avec un plioir, puis collée sur un support, créant ainsi des motifs complexes et lumineux. Au-delà de l’aspect esthétique, de vouloir “faire du beau”, son travail est empreint de sa sensibilité écologique et de sa volonté de proposer des œuvres responsables, durables dans le temps et avec une faible empreinte carbone.

Que vous soyez passionné d’art, admirateur de l’artisanat ou simplement curieux de découvrir une discipline différente, nous avons le plaisir de vous partager son univers artistique lors de son vernissage.

Cette exposition « Un nouveau regard sur la marquèterie de paille » se décline en trois thèmes qui lui sont chers, chacun mettant en lumière un aspect unique de la marqueterie de paille :

– L’Artisanat Réinventé : transformation des objets du quotidien en œuvres d’art. Des bijoux aux marque-pages, en passant par de petites boîtes, chaque pièce acquiert un caractère luxueux, capturant la lumière et attirant le regard.

– L’Héraldique en Marquèterie : chaque blason, y compris celui de la ville de Cenon, raconte une histoire, enrichie par l’éclat et la texture uniques de la paille. Cette fusion entre l’héraldique traditionnelle et la marqueterie offre une perspective nouvelle sur cet art.

– La Création Pure : cette partie de l’exposition est un voyage dans le monde intérieur de l’intérieur, où elle partage ses interprétations personnelles de lieux, ses réflexions sur le développement personnel, son approche du upcycling dans l’art, et son engagement envers la préservation des espèces menacées.

Date : jeudi 7 mars 2024

Heure : de 18 à 20h

Lieu : Oasis Coworking, 68 bis avenue Jean Jaurès 33150 Cenon

Accès :

Par tram : tram A (n’importe quelle direction) arrêt Carnot-Mairie de Cenon

Par bus : Bus 27 et 31 arrêt Cenon Gare ; Bus 60 arrêt Jean Jaurès

Par train : Arrêt Cenon Gare

En voiture : il existe des parkings en zone bleu (2h) partout autour de l’espace de coworking.

Oasis Coworking