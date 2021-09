Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Un nouveau parcours numérique pour accompagner votre visite Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le jeudi 30 septembre à 10:00

Munis de votre smartphone, ce parcours vous guidera dans le village de Vieux à la découverte des vestiges de l’antique cité d’Aregenua. Contenus 3D, images, vidéos, son et jeux rendront votre visite vivante et ludique ! **En pratique :** Afin d’accéder à toutes les fonctionnalités du parcours, il est nécessaire de télécharger l’application GUIDIGO. Il est possible d’accéder à la version en ligne, sans télécharger l’application, mais vous n’aurez pas accès aux fonctions de jeux. Le lien suivant donne accès au parcours “A la découverte de la ville antique d’Aregenua” et vous propose de télécharger l’application : [[https://bit.ly/2Ru3i2U](https://bit.ly/2Ru3i2U)](https://bit.ly/2Ru3i2U) Il vous suffit ensuite d’activer votre parcours à la sortie du parking et de vous laisser guider (première étape en sortant du parking – n’attendez pas d’arriver au musée pour démarrer le parcours). À vous de jouer !

Gratuit, sans inscription

Un tout nouveau parcours de visite vous permet de découvrir la ville antique telle qu’elle était il y a 2000 ans. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

