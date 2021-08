Un nouveau jour sur terre Espace Simone Signoret, 4 novembre 2021, Cenon.

Un nouveau jour sur terre

Espace Simone Signoret, le jeudi 4 novembre à 15:00

_Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans_ _Port du masque obligatoire à partir de 11 ans_ Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique. Autant de situations spectaculaires vécues aux quatre coins de la planète qui témoignent de la richesse et de la vivacité du monde animal.

5 euros

Ciné-goûter avec projection du film documentaire de Peter Webber, Richard Dale et Lixin Fan.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T16:30:00