2022-12-03 – 2022-12-03 Avec Claire Cariou, association Côte Waste Le cycle de conversations « Démarrer une vie zéro-déchet » est composé de 4 rendez-vous consacrés au partage d’astuces pour celles et ceux qui souhaitent démarrer ou développer une vie zéro-déchet ; l’occasion de réapprendre à se débarrasser du superflu, à revenir aux méthodes naturelles et de faire un point sur les alternatives au tout-jetable et au plastique. Au programme de ce rendez-vous : un Noël zéro-déchet

Lors des fêtes de fin d’année, l’ambiance ne semble pas toujours propice au zéro-déchet ! Nous passerons donc en revue les astuces pour une déco, des repas et des cadeaux qui remplissent moins nos poubelles. Tous les rendez-vous « Démarrer une vie zéro-déchet » : les samedis 1er octobre (organisation zéro-déchet), 3 décembre (Noël), 4 mars (ménage) et 27 mai (cuisine) à 10h00 dernière mise à jour : 2022-11-14 par

