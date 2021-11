Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort UN NOËL TRÈS DÉCO Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

UN NOËL TRÈS DÉCO Belfort, 18 décembre 2021, Belfort. UN NOËL TRÈS DÉCO rue Xavier Bauer Musée d’Histoire Belfort

2021-12-18 14:30:00 – 2021-12-18 rue Xavier Bauer Musée d’Histoire

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort EUR Avant que le Père Noël ne passe et que nous puissions ouvrir nos cadeaux, il faut décorer la maison… La visite du musée d’Histoire amène à la création de décorations à décliner chez soi pour de joyeuses fêtes de fin d’année. Atelier parent/enfant – Sur réservation obligatoire mediationmusees@mairie-belfort.fr +33 3 84 54 56 40 https://musees.belfort.fr/accueil-991.html Avant que le Père Noël ne passe et que nous puissions ouvrir nos cadeaux, il faut décorer la maison… La visite du musée d’Histoire amène à la création de décorations à décliner chez soi pour de joyeuses fêtes de fin d’année. Atelier parent/enfant – Sur réservation obligatoire rue Xavier Bauer Musée d’Histoire Belfort

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse rue Xavier Bauer Musée d'Histoire Ville Belfort lieuville rue Xavier Bauer Musée d'Histoire Belfort