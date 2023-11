Un Noël Surréaliste Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 16h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 1 ans. payant

Créez des cadeaux magiques pour Noël grâce à la fusion unique de peinture intuitive et de méditation guidée !

Cette année, plongez dans l’extraordinaire avec l’atelier « un Noël Surréaliste », une expérience unique que vous ne voudrez pas manquer ! Suite au triomphe des ateliers passés, cette édition promet une création artistique et spirituelle exceptionnelle, éveillant les sens et célébrant un Noël hors du commun.

Créez des Cadeaux Magiques :

Rejoignez-nous dans cette aventure où l’art plastique rencontre les états de conscience modifiée. Choisissez un être cher et donnez vie à une œuvre d’art capturant l’essence de votre lien spécial. Grâce à la fusion unique de peinture intuitive et de méditation guidée, explorez le champ énergétique de votre être cher à travers votre intuition, et ressentez profondément les liens spéciaux qui vous unissent.

Cette création de cadeau transcende l’acte lui-même. C’est une immersion dans une représentation tangible de votre amour et de votre appréciation. Laissez cette création artistique exprimer les sentiments profonds que les mots ne peuvent parfois transmettre. Offrez bien plus qu’un simple cadeau, offrez une expérience significative et personnelle. Rejoignez-nous pour une aventure créative où l’art devient le langage de l’âme.

Une Connexion Profonde :

L’artiste Anna Edlin a conçu une médiation exclusive pour vous connecter à la personne à qui votre cadeau sera dédié. Que ce soit votre chéri(e), votre mère, votre père, vos parents, votre grand-mère, votre grand père, vos grand-parents, votre enfant, frère et sœur ou ami(e), cette œuvre sera une représentation tangible de votre connexion unique. Vous pouvez créer ce cadeau également pour vous-même, mais aussi en hommage à un être cher qui n’est plus parmi nous, et même pour un animal de compagnie.

Dévoilement Énergétique :

Créez une œuvre qui transcende la matière, révélant l’invisible et mettant en lumière la beauté de l’harmonie que vous partagez avec votre être cher. Au cœur de la méditation guidée, des révélations sur vos liens énergétiques, voire des rencontres passées, pourraient même surgir, rendant ce cadeau encore plus spécial.

De surcroît, cette expérience offre également un précieux cadeau à vous-même. Vous comprendrez mieux les événements, les circonstances, voire les actions qui vous lient énergétiquement, offrant une perspective enrichissante sur votre propre existence.

Création Artistique 3D :

Utilisant des toiles de grande taille (30×40 cm), de la peinture acrylique, et des objets tridimensionnels tels que miroirs, tissus, ou lettres, vous allez donner vie à vos émotions. Explorez également le pouvoir des mots pour exprimer vos sentiments de manière littéraire.

Confort et Convivialité :

Apportez vos matelas de yoga, une couverture ou un pull douillet, un coussin, si vous le souhaitez, pour rendre la méditation encore plus confortable. L’atelier se terminera par un moment convivial d’échanges, alors n’hésitez pas à apporter un jus de fruit ou des biscuits à partager. (N’oubliez pas les gobelets ou les assiettes pour plus de praticité et de bonne humeur !)

Le prix de participation à cet atelier exclusif est de seulement 50 euros, auxquels s’ajoutent 10€ pour les matériaux nécessaires (60€ au total). Tout est pris en charge, des toiles à la peinture, en passant par tout l’équipement du peintre, et même des objets 3D tels que du tissu, des morceaux de bois, des miroirs, de la colle, etc. Pour réserver votre place, effectuez un acompte de 25€ en ligne, et le reste de 35 euros sera payable en liquide sur place au début de l’atelier.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 Paris

