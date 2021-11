Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Un Noël sous le signe de la Renaissance à Courboyer Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Le samedi 11 décembre prochain, le manoir de Courboyer se préparera à fêter Noël. Toute la journée, l’association Capriole proposera à l’intérieur du manoir plusieurs animations pour petits et grands. L’association Capriole, qui avait proposé une visite guidée théâtralisée au mois de juillet, revient en décembre au manoir de Courboyer pour une journée festive et immersive au cœur de la Renaissance. Dans la grande salle, l’alimentation de fête sera à l’honneur : gastronomie, arts de la table, dégustation de chocolat chaud à la mode du XVe siècle… Dans la bibliothèque, vous pourrez découvrir le travail de la laine et du fil. Une occasion de s’initier aux techniques anciennes en réalisant des bracelets en laine ! Un espace sera également dédié aux apothicaires, où les visiteurs curieux seront invités à faire une expérience haute en senteurs…

Bien d’autres surprises seront au rendez-vous de cette journée festive et conviviale ! Passe sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-11-23

