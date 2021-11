Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire, Lussault-sur-Loire Un Noel scintillant au Grand Aquarium de Touraine Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Lussault-sur-Loire

2021-11-24 – 2022-01-02

Du mercredi 24 novembre au dimanche 2 janvier 2022, l'Aquarium s'illumine pour Noël. Notre parcours de visite se transforme, cap sur une visite magique et féérique, une scénographie mise en lumière par la société Pyroconcept. Au programme des rendez-vous magiques :

Le mercredi 24 novembre à 15h : lancement des illuminations par le Père Noël, déambulation de nos mascottes et goûter offert aux enfants.

Le mercredi 22 décembre : rencontre avec le Père Noël, déambulation de nos mascottes et goûter offert aux enfants. Un Noël scintillant au Grand Aquarium de Touraine resa@grandaquariumdetouraine.com https://www.grandaquariumdetouraine.com/illuminations-noel-laquarium

aquarium

