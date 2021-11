Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Un Noël Nayais Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Un Noël Nayais Nay, 11 décembre 2021, Nay. Un Noël Nayais Place de la République Mairie Nay

2021-12-11 – 2021-12-11 Place de la République Mairie

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Nous vous invitons à venir passer un bon moment de Noël en famille, au cœur de la ville de Nay.

Au Programme :

– Animations pour enfants (2 structures gonflables (1€ le ticket), maquilleuses, jeux en bois…)

– Tours de calèche de 14h30 à 17h00.

– Pique-Nique de Noël avec les produits de nos producteurs locaux des Halles

– Photos avec le Père-Noël du Lions Club (en vente pour les parents afin de reverser les fonds aux personnes démunies)

– Participation de l’Etoile : Animation Giga barre et Démonstration de danse

Place de la République Mairie Nay

Catégories d'évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques