Un Noël givré !

Orne

Un Noël givré ! Alençon, 7 décembre 2021

2021-12-07 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-22 15:00:00 15:00:00

Alençon Orne Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon vous propose un cycle d’animations

autour de Noël, avec : – un spectacle “Le train de Noël”

de et avec Yéshé Henneguelle et Valentin Vander, Contrepied Productions

Mardi 7 décembre à 17 h // Auditorium [Alençon] Mercredi 8 décembre à 16 h 30 // Salle polyvalente de la Fresnaye-sur-Chédouet [Villeneuve-en-Perseigne]

Gratuit – Tous publics dès 3 ans

Sur réservation, billetterie en ligne sur http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr

– des ateliers créatifs

“Chaussette, le bonhomme de neige” Samedi 11 décembre à 14 h ou 16 h // Médiathèque de Courteille [Alençon]

Sur réservation au 02 33 29 56 55 – Tous publics dès 5 ans

La Fabrik : cartes de fête ! Samedi 18 décembre à 14 h ou 15 h 30 // Médiathèque de Courteille [Alençon]

Sur réservation au 02 33 29 56 55 – Tous publics dès 6 ans

– des histoires pour les enfants

Fa si la conter Ho ho ho ! Qui se cache dans mon traineau ? Samedi 11 décembre à 11 h // Médiathèque Aveline [Alençon]

À partir de 3 ans – Réservation au 02 33 32 46 00

Graines de lecteurs Mardi 14 décembre à 10 h 30 // Médiathèque de Courteille [Alençon]

De 0 à 3 ans – Réservation au 02 33 29 56 55

Chouette, une histoire ! Chouette, c’est Noël ! Mercredi 15 décembre à 15 h // Bibliothèque de Champfleur

À partir de 3 ans – Réservation au 02 33 31 20 02

Les mercredis de la bibli Histoires de voir Mercredi 22 décembre à 15 h // Médiathèque de Courteille [Alençon]

