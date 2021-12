Un noël féérique à Saint-Nazaire 2021 16 Boulevard de la Légion d’Honneur 44600 St nazaire, 18 décembre 2021, St nazaire.

Un noël féérique à Saint-Nazaire 2021

du samedi 18 décembre au vendredi 31 décembre à 16 Boulevard de la Légion d’Honneur 44600 St nazaire

Pour Noël, la destination s’est mise sur son 31 et de nombreuses surprises attendent les visiteurs du 18 au 31 décembre : jeux, ateliers, sapins enchantés, visites guidées … Cette année, le traîneau familial met cap sur Saint-Nazaire pour une fin d’année féérique et renversante ! **3 coups de coeur de lutins !** * A l’**Écomusée**, pour les 4 ans et + : un jeu en autonomie « Tout petit, très grand » pour observer, comparer et apprécier sa (première) sortie au musée, les 19, 22 et 29 décembre, de 14h à 18h. * A l’**Écomusée**, pour les 5 ans et + : un atelier créatif « Une carte à l’heure des stories » pour développer son imagination et créer sa propre carte postale, les 19, 22 et 29 décembre, de 14h à 18h. * A **Escal’Atlantic**, pour les 7 ans et + : un livret-jeu familial « Les animaux de Normandie ». Il incite les familles à pister les drôles de passagers à plumes et à poils présents à bord des paquebots transatlantiques ! Du 18 au 31 décembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h. **Dans notre hotte : des visites pour toute la famille !** Tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h, du 18 décembre au 31 décembre. Réservation conseillée. (Fermeture les 24 et 25 décembre). * A l’**écluse fortifiée** : L’Espadon propose une mission sous la banquise, en compagnie de Marc le reporter ou Jean le bidou. EOL Centre éolien invite à une expérience interactive et ludique. * A **Escal’Atlantic** : les sapins enchantés racontent les traversées transatlantiques de légende Retrouvez le proramme détaillé sur le site internet.

Public

Pour Noël, la destination s’est mise sur son 31 et de nombreuses surprises attendent les visiteurs du 18 au 31 décembre : jeux, ateliers, sapins enchantés, visites guidées … Cette année, le traîne…

16 Boulevard de la Légion d’Honneur 44600 St nazaire 16 Boulevard de la Légion d’Honneur 44600 St nazaire St nazaire Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T13:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T13:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T13:00:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T13:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T13:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T13:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T13:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T13:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T13:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T13:00:00;2021-12-27T14:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T13:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T13:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T13:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T13:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T18:00:00