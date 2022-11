Un Noël extraordinaire, 19 décembre 2022, .

Un Noël extraordinaire



2022-12-19 – 2022-12-19

EUR 8 10 Assise dans son rockingchair, Mamie Ginette se souvient du Noël de ses 8 ans, un des plus beaux moments de sa vie… Il neigeait ce jour-là, et la petite fille alla de surprises en surprises !



Accompagnée à la guitare par Patrick Angius, suivez cette fabuleuse histoire et chantez des refrains connus des plus belles chansons de Noël.



Cie Créa Sons

Théâtre musical

De 3 à 8 ans [durée 45 min]

Et si on pouvait revivre notre plus beau Noël ?

dernière mise à jour : 2022-11-21 par