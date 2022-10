Un Noël enchanté, 8 décembre 2022, .

Un Noël enchanté



EUR 7.5 7.5 Noël arrive ! Dans la forêt enchantée, Erel, la fée des bois, accompagnée des lutins Lulu et Titine, attendent le père-noël. Mais où est il ? Peut-être à l’intérieur du livre géant du Noël Enchanté ! Là où sont enfermées les petites histoires de Noël. Mais aussi des chansons, des comptines, des marionnettes.. .



On tourne les pages et on découvre un paysage de neige, où tombent plein de petits flocons, la cuisine de mamie, où cuisent les biscuits et où reposent les papillotes, le salon où les enfants décorent le magnifique sapin. Et bien sûr un tas de surprises… Les lutins, le bonhomme de pain d’épice, le bonhomme de neige, le Père-Noël et son renne.. Un joli spectacle pour que la magie de Noël opère.



Mise en scène : Caroline Dabusco

Dès 1 an

