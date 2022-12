Un Noël en musique Aubagne, 17 décembre 2022, Aubagne .

Un Noël en musique

Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

17 et 18 décembre de 10h00 à 19h00 :

Samedi

Panama christmas band : Le Panama Christmas band revisite les plus belles mélodies de noël dans une couleur Swing, Jazz…



Noël Enchanté : un instant féerique en compagnie d’un Prince et d’une Princesse

au rythme de vos chansons de Noël et contes de fées préférés pour un Noël royalement Enchanté.



Suzy Swing Sisters : trio vocal féminin de Vintage POP. Retrouvez les plus grands tubes modernes planétaires version Swing, avec chorégraphies rétro, pep’s et humour. Tenues vintages de rigueur !



Dimanche

Chris et Mas : « Chris & Mas » vous invitent à célébrer Noël et la magie des fêtes de fin d’année.

Ces deux lutins loufoques viennent à votre rencontre, accompagnés de leurs amies « Étoile et Paillette ».

Tous ensemble, ils interprètent des Chants de Noël qui sauront séduire leur auditoire et mettre le Feu aux Sapins !!!



Les Supers Héros

Cartoon Show : à travers une superbe parade dynamique et électrique, cette joyeuse troupe interprète les plus grands titres musicaux de ces mythiques Super Héros.

Les enfants comme les adultes prendront plaisir à les écouter et à participer à ce spectacle interactif.



Retrouvez fanfares et musiques de rue dans le centre-ville.

Des rendez-vous à ne pas manquer, tout au long d’un week-end

+33 4 42 03 49 98

