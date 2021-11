Un Noël en-chanté ! Fontenilles, 4 décembre 2021, Fontenilles.

Un Noël en-chanté !

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Fontenilles

### **Un Noël en-chanté les 4 & 5 décembre à Fontenilles !** **SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021** _Au Centre Commercial Les Portes de Saves_ **Marché de Noël** L’atelier de Melly : _accessoires Mode et Maison_ Ika Atelier : _papeterie écologique et peinture naturelle_ Viviane Scrapt : _scrapbooking_ Le château en Thé : _thés et tisanes artisanales_ Juste essentielle : _huiles essentielles et produits de diffusion_ Les envies de Mû : _bijoux en résine avec inclusion de pigment_ Jour J Instant T : _maroquinerie_ Gravure Laser : _sur bouteille en vin et autres supports_ Christelle Garrigue : _livres et peintures avec sachets de thé_ La Gourmandise pour Tous : _pâtisserie végétale_ Exhalessence Parfum : _parfums_ Cat’ T’ Inspiration : _sculpture en terre cuite_ Émilie Depierris : _cosmétiques Foreverfrance_ **SCÈNE OUVERTE** 11h-12h : **Musica’Font** 15h-19h : **Scène ouverte, groupes ou chanteurs musiciens solos fontenillois** 21h-23h : Concert avec les **MELTING POTES** **Passage du Père-Noël de 15h30 à 17h30** _**Possibilité de restauration sur place avec :**_ – Pizzeria l’Occitane, – Maison Vialade : le soir, préparation d’assiettes tapas (charcuterie, fromage…). **DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021** _Sur l’Esplanade de la Mémoire_ **Marché de plein vent** Dégustation sur place : huitres, assiettes de fromages , de charcuterie , de nems , ¼ poulet roti… **Collecte de jouets** neufs ou en bon état par le Centre Communal d’Action Sociale de Fontenilles _**au profit des Restaurants du Coeur**_. _9h-13h – Salle du Conseil Municipal_ **Marché de Noël** L’atelier de Melly : _accessoires Mode et Maison_ La Gourmandise pour Tous : _pâtisserie végétale_ Ma Hutte sous les étoiles : _bijoux en pierres naturelles_ Cat’ T’ Inspiration : _sculpture en terre cuite_ Émilie Depierris : _cosmétiques Foreverfrance_ **Passage du Père-Noël de 11h à 12h30** Animation musicale avec **COV’HEART** par un artiste fontenillois _**ATTENTION : le parking situé devant l’Hôtel de Ville sera fermé au stationnement à compter du vendredi 3 décembre – 14h**_

Gratuit – Pass sanitaire obligatoire

Marché de Noël & animations

Fontenilles Fontenilles 31470 Fontenilles Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T08:00:00 2021-12-05T14:00:00