Haut-Rhin Animations, décorations sur le parvis de l’Espace, exposition d’artistes locaux, cabanons de Noël.

Bricolage et contes pour les tout-petits à la Médiathèque. Samedi et dimanche, retrouvez les traditionnels cabanons de Noël tenues par vos associations et commerçants locaux. Au programme : biscuits de Noël, crêpes, gâteaux, chocolats parfumées, tablettes de chocolats, flammekueches, tartines, terrines, huitres, soupes, vin chaud, jus de pommes chaud, chocolat chaud, Pineau des Charentes, miel, bière de Noël kemboises, objets en bois et décorations. Au plaisir de vous y retrouvez ! Un marché de Noël de 12 cabanons tenus par les associations locales : objets de décorations de Noël, vin chaud, pâtisseries, soupes, huîtres et autres gourmandises. Les sapins décorés par les écoles seront exposés sur le parvis de l’Espace Rhénan ainsi qu’une crèche géante. Diverses animations se dérouleront à la médiathèque : cinéma pour les jeunes, concerts de Noël de la Chorale A Croch’Choeur. Kembs

