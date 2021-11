Saint-Nabor Saint-Nabor Bas-Rhin, Saint-Nabor Un Noël à la poterie chez Véro Saint-Nabor Saint-Nabor Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Nabor

Un Noël à la poterie chez Véro Saint-Nabor, 12 décembre 2021, Saint-Nabor. Un Noël à la poterie chez Véro Saint-Nabor

2021-12-12 – 2021-12-12

Saint-Nabor Bas-Rhin Saint-Nabor A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez partager un moment convivial et découvrir les nouvelles créations de Véronique Heintz à l’atelier. A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez partager un moment convivial et découvrir les nouvelles créations de Véronique Heintz. +33 6 01 91 00 65 A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez partager un moment convivial et découvrir les nouvelles créations de Véronique Heintz à l’atelier. Saint-Nabor

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Nabor Autres Lieu Saint-Nabor Adresse Ville Saint-Nabor lieuville Saint-Nabor