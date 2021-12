Montreuil La Parole Errante Montreuil, Seine-Saint-Denis Un Noel à la MER La Parole Errante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Le 18 décembre venez passer un samedi de Noël à la MER ! Au programme : une présentation croisée des revues FemmesPHOTOgraphes et Panthère Première, l’écoute d’une création sonore Jef Klak, une lecture de textes poétiques d’Hélène Bessette éditée par NOUS, du vin chaud et des sélections de Noël de la librairie Michelle Firk…

Entrée libre

