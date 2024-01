Un nichoir dans mon jardin Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit, samedi 24 février 2024.

Un nichoir dans mon jardin Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Vous avez peut-être l’habitude d’observer des oiseaux dans votre jardin, votre cour, ou encore depuis votre balcon… Malheureusement certains oiseaux nicheurs, en raison de la raréfaction des sites de nidification naturels, peinent parfois à trouver l’endroit adéquat pour faire leur nid.

Et si vous pouviez leur venir en aide et contribuer à leur protection en installant un nichoir ? Le Parc propose une commande groupée de nichoirs fabriqués sur le territoire. Venez récupérer votre nichoir et assister à une balade le matin ou l’après-midi, en compagnie de l’ornithologue du Parc Géraud Ranvier sur le site de la Maison du Parc. Vous pourrez observer des oiseaux communs et obtenir des conseils pour l’installation et l’entretien de votre nichoir. Une fois ce dernier installé, vous pourrez ensuite partager vos observations sur le site d’observation de la biodiversité « Observ’en Seine ».

Ce Rendez-vous s’adresse à tous ceux qui souhaitent préserver les oiseaux et la nature.

Inscription obligatoire et réservation des nichoirs ci-dessous. Le paiement des nichoirs s’effectuera le jour des retraits.

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24 16:00:00



