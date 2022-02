Un nectar bio complètement givré avec Philippe et Claudine ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un nectar bio complètement givré avec Philippe et Claudine ! Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Un nectar bio complètement givré avec Philippe et Claudine !

du samedi 26 février au lundi 28 février à Paris Expo Porte de Versailles

Ce n’est sans doute pas la saison des pommes et pourtant ! Tandis qu’en montagne, il gèle « à pierre fendre » et que la neige recouvre les paysages haut-alpins d’un épais manteau, on s’agite dans la pénombre d’un chai. Entre deux rangées de tonneaux de chêne, les responsables de la société « Apple des Cimes » (La Roche des Arnauds), veillent sur une série de fûts encore gelés, d’où s’échappe un parfum prononcé de pomme. C’est un nectar de « Pomme Givrée », liquoreux d’exception, décliné en plusieurs versions et inspiré des cidres de glace québécois. 10 kilos de pommes sont nécessaires pour produire 1 litre de « Pomme Givrée » soit 4 kilos de pommes pour une bouteille de 35 cl de ce liquoreux original au goût intensément fruité et acidulé. Un élixir à apprécier (avec modération) et à déguster frais (- de 10°C) à l’heure de l’apéritif, sur un foie gras ou encore avec une cuisine subtilement épicée… L’an dernier, l’entreprise haut-alpine a pour la première fois tutoyé les étoiles en figurant sur la carte de plusieurs restaurants étoilés Michelin : le Paul Bocuse de Éric Goettelmann (Collonges-au-Mont-d’Or), la Villa Madie de Dimitri Droisneau (Cassis), le Pilgrim du chef japonais Hideki Nishi (Paris) ou les Flocons de Sel d’Emmanuel Renaut (Megève) notamment. Une consécration après celle de 2016 où Apple des Cimes avait rejoint les cuisines de l’Elysée, sous la houlette du Chef de la Présidence Guillaume Gomez puis en 2019, avec une médaille d’or aux Vinalies Internationales de Paris. Un produit qui se décline désormais en version « biologique » 100 % Hautes-Alpes. Une première « complètement givrée » à découvrir avec Philippe et Claudine ! Infos : [www.appledescimes.fr](http://www.appledescimes.fr)

Entrée libre

Inspiré des cidres de glace, l’entreprise des Hautes-Alpes « Apple des Cimes » présente une gamme originale de liquoreux en version BIO pour sublimer les menus et faire chanter les verres. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T12:00:00 2022-02-26T13:00:00;2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:00:00;2022-02-27T12:00:00 2022-02-27T13:00:00;2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T16:00:00;2022-02-28T12:00:00 2022-02-28T13:00:00;2022-02-28T15:00:00 2022-02-28T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un nectar bio complètement givré avec Philippe et Claudine ! Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Un nectar bio complètement givré avec Philippe et Claudine ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris