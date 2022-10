Un Mystérieux Voyage en Forêt

2022-11-03 – 2022-11-04 8 EUR Deux personnages, Zâha et Coffy entrent dans l’espace de jeu défini par un demi-cercle de chaises et de coussins, ils portent chacun deux ou trois valises. Deux valises de lumière, une valise de musique, une valise de trésor de la forêt : pommes de pin, cailloux, branches tordues… C’est un spectacle en trois histoires, trois contes qui ont été imaginés en 2013 par des enfants des écoles de Saint Martin d’Hères. Notre première histoire va nous apprendre comment les arbres ont offert des nids aux oiseaux, la seconde pourquoi les feuilles tombent des arbres et d’autres secrets de chenilles et la troisième comment l’Homme n’a jamais décroché la lune, mais on inventé les instruments de musique pour consoler une forêt. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

