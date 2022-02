Un mystérieux héritage Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Un mystérieux héritage
Abbaye de Beauchêne 22 Rue Notre-Dame Cerizay

2022-08-18 21:30:00 – 2022-08-20

Au crépuscule, la prairie de l'Abbaye de Beauchêne (79140 Cerizay) s'illuminera pour faire vivre au public son histoire authentique, méconnue mais extraordinaire, remontant au XIIe siècle. Pour la première fois, une centaine de bénévoles mettront en scène, en une quinzaine de tableaux, les épreuves et les espérances de ce sanctuaire marial situé au cœur du bocage. Le public sera transporté du Bas Poitou à Jérusalem, de Rome aux Philippines, à la rencontre des humbles comme des puissants, depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Cette grande fresque historique inédite se clôturera par un feu d'artifice.

Abbaye de Beauchêne 22 Rue Notre-Dame Cerizay

