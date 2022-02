Un musicien, Une heure : Musique de chambre Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Un musicien, Une heure : Musique de chambre Troyes, 10 mars 2022, Troyes. Un musicien, Une heure : Musique de chambre Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Centre 8 bis, rue de la Paix Troyes

2022-03-10 – 2022-03-10 Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Centre 8 bis, rue de la Paix

Troyes Aube Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Centre 8 bis, rue de la Paix Troyes

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Centre 8 bis, rue de la Paix Ville Troyes lieuville Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Centre 8 bis, rue de la Paix Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Un musicien, Une heure : Musique de chambre Troyes 2022-03-10 was last modified: by Un musicien, Une heure : Musique de chambre Troyes Troyes 10 mars 2022 Aube Troyes

Troyes Aube