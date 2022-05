Un musée-atelier au coeur de la Plaine Monceau Musée national Jean-Jacques Henner Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le musée national Jean-Jacques Henner a la particularité d’être installé dans l’ancienne demeure du peintre du peintre-décorateur Guillaume Dubufe (1853-1909). Son architecture est typique des hôtels particuliers de la Plaine Monceau de la fin du XIXe siècle,. Il présente donc le double intérêt d’être à la fois un musée de peinture consacré à un grand artiste, et de par son architecture et son histoire, le témoignage d’un pan oublié de l’histoire de Paris. Le visiteur est ainsi invité à découvrir l’univers fascinant et intime de Jean-Jacques Henner (1829-1905) tout en goûtant le charme d’un lieu emblématique. Dernière entrée à 21h30.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

