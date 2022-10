UN MUSÉE À SOI – VISITE VIP ET PERFORMANCE

UN MUSÉE À SOI – VISITE VIP ET PERFORMANCE, 27 novembre 2022, . UN MUSÉE À SOI – VISITE VIP ET PERFORMANCE



2022-11-27 – 2022-11-27 Venez à la découverte de l’exposition « Un musée à soi » par Mathilde Monnier et les patients du centre de jour du Biterrois, co-commissaires de l’exposition. Suivie de la performance « Géant » de Francisco Tropa, activée par le danseur Daniel Lühmann.

Gratuit. Venez à la découverte de l’exposition « Un musée à soi » par Mathilde Monnier et les patients du centre de jour du Biterrois, co-commissaires de l’exposition. Suivie de la performance « Géant » de Francisco Tropa, activée par le danseur Daniel Lühmann.

Gratuit. Jean-Paul Planchon dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville