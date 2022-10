UN MUSÉE À SOI – ACCROCHAGE PARTICIPATIF

UN MUSÉE À SOI – ACCROCHAGE PARTICIPATIF, 15 octobre 2022, . UN MUSÉE À SOI – ACCROCHAGE PARTICIPATIF



2022-10-15 – 2023-03-19 C’est une démarche inhabituelle pour un musée : confier un projet d’accrochage participatif à une chorégraphe et à un groupe de patients de l’hôpital de jour de Béziers, le groupe Art. 27, afin d’imaginer une exposition à partir des collections du musée. C’est une démarche inhabituelle pour un musée : confier un projet d’accrochage participatif à une chorégraphe et à un groupe de patients de l’hôpital de jour de Béziers, le groupe Art. 27, afin d’imaginer une exposition à partir des collections du musée. Jean-Paul Planchon dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville