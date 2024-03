Un Moyen-âge au féminin, trobairitz et jongleresses Plélan-le-Grand, samedi 9 mars 2024.

Un Moyen-âge au féminin, trobairitz et jongleresses

Connaissez-vous les troubadours, ces poètes musiciens d’Occitanie qui ont exalté la fin’amor ? Et les jongleurs qui, au Moyen-âge, éblouissaient les places et les foires ? Mais saviez-vous qu’à leurs côtés, des troblairitz et des jongleresses ont également chanté, composé, jonglé et brillé de la même renommée que leurs pairs masculins ? Cette conférence orchestrée par Sylvie Février et Silvia Vannozzi, vous offira l’occasion de plonger dans l’univers de ces femmes talentueuses. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09

18 Rue Nationale

Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne mediatheque@plelan-le-grand.fr

