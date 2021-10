Un mondo di sole – Compagnie Jocaluna TNT – Terrain Neutre Théâtre, 14 novembre 2021, Nantes.

Horaire : 17:00 17:30

Chant/Poésie / Spectacle bilingue / Jeune public. Un enfant naît et voyage à la découverte de la vie par les sens, les rencontres et les émotions, il est poussé par l’envie de grandir. Naître, rencontrer un papillon, s’étonner sous la pluie, laisser le vent chatouiller ses oreilles, apprivoiser la peur, grandir dans une langue d’ici et une d’ailleurs. “Un mondo di sole” est une promenade poétique, contée et chantée, dans la vie d’un enfant. A travers le langage du corps, de la voix parlée, du chant, des bruitages, accompagnés parfois par des instruments de percussion, l’imaginaire se déploie. De et avec Carla SanticchiaMis en scène par Noëlle D’Alsace et Caroline FoulonneauScénographie et costume : de Claire Connétable Durée : 30 min. Public : de 3 mois à 5 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

