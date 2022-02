« Un Monde Vert » au jardin botanique de la villa Thuret Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

« Un Monde Vert » au jardin botanique de la villa Thuret

le dimanche 5 juin à Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes.

le dimanche 5 juin à Jardin botanique de la Villa Thuret

L’unité expérimentale Villa Thuret d’INRAE participe à l’élaboration de parcours de formation professionnelle transfrontaliers destinés à former des futurs jardiniers, paysagistes et guides historiques pour les jardins botaniques de la Riviera. Ce programme s’adresse aux jeunes diplômés mais aussi aux personnes souhaitant se reconvertir dans les filières vertes (jardins et espaces verts).

Entrée libre et gratuite

Stand programme Alcotra franco-italien Jardin botanique de la Villa Thuret 90, chemin Raymond 06160 Cap d’Antibes Antibes Alpes-Maritimes

